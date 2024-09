Scosse di terremoto oggi decisamente lievi quelle registrate nel nostro Paese. Come vi stiamo ormai raccontando da giorni, l’Italia sta vivendo una fase sismica davvero “tranquilla”, visto che sono diversi mesi ormai che non si registrano movimenti tellurici particolari, superiori alla magnitudo 4.0 o comunque con effetti sul territorio. L’ultimo resta quello di magnitudo 4.4 gradi ai Campi Flegrei dello scorso 20 maggio, quindi quattro mesi fa, ma a sua volta è stata un’eccezione. Basta vedere l’elenco delle scosse di terremoto oggi pubblicato dal sito dell’Ingv per comprendere quanto stia (fortunatamente) avvenendo nel nostro Paese, col sisma principale che è stato quello localizzato alle ore 5:50 di oggi a due chilometri a sud ovest di Balsorano, in provincia de L’Aquila.

Terremoto Campi Flegrei/ I fondi del decreto non sono ancora stati sbloccati: 1.500 sfollati in attesa

Si è trattato di una scossa di terremoto con una magnitudo di soli 1.6 gradi sulla scala Richter, ed è stato il più “forte” delle ultime ore. L’evento è stato individuato nei pressi di San Vincenzo Valle Roveto e Sora, nonché ad una sessantina di chilometri dal capoluogo abruzzese e a 64 da Latina, nel Lazio.

Terremoto oggi Catania M 2.0/ Ingv ultime notizie, leve scossa anche a Firenze

TERREMOTO OGGI A MACERATA E MALTA

Un’altra scossa di terremoto oggi, sempre molto lieve, è avvenuta nella regione Marche, a due chilometri a nord ovest di Gualdo, in provincia di Macerata. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, segnalato vicino a San Ginesio e Sant’Angelo in Pontano. Siamo ad una cinquantina di chilometri da Foligno e a 57 da Teramo, quindi sempre nel centro Italia.

Molto lieve anche la scossa di terremoto oggi localizzata a due chilometri a sud est di Muccia, sempre nel maceratese (31 km da Foligno e 54 da Perugia), mentre ha avuto una magnitudo di 3.3 gradi sulla scala Richter, la scossa di terremoto avvenuta non in Italia ma sull’isola di Malta nella tarda serata di ieri, alle ore 22:09. Infine, sempre per quanto riguarda gli eventi tellurici di ieri, si segnala una scossa con una magnitudo di 5.6 gradi sulla scala Richter in Messico.

Terremoto Campi Flegrei oggi, due scosse di M 1.0 e 1.6/ Nessun danno ne tanto meno dei feriti