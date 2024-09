La scossa di terremoto oggi più significativa è stata quella avvenuta in Sicilia, in provincia di Catania. A 4 chilometri di Randazzo i sismografi dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, hanno segnalato un evento tellurico con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. La scossa di terremoto oggi è avvenuta alle ore 2:33 e l’epicentro è stato localizzato nei pressi di Maletto e Santa Domenica Vittoria, a circa trenta chilometri di distanza da Acireale, e a 30 da Catania. Un’altra scossa di terremoto oggi più leggera è stata localizzata in Toscana, a otto chilometri a sud est di Firenzuola, in provincia di Firenze.

Una scossa che ha avuto una magnitudo di soli 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzata sempre durante la notte passata, alle ore 3:14. Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, e Palazzuolo sul Senio, i due comuni più vicini alla zona del sisma, mentre le città principali in zona sono risultate essere Prato e Firenze, distanti rispettivamente 32 e 34 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI, DOPPIA SCOSSA LEGGERA AI CAMPI FLEGREI

L’Ingv ha registrato anche due scosse di terremoto oggi ai Campi Flegrei, ma sempre molto leggere, continuando quindi la tendenza positiva del periodo. Entrambi i movimenti tellurici sono avvenuti a distanza di quattro minuti l’uno dall’altro, precisamente alle ore 3:02 e alle ore 3:06, con due magnitudo di 1.0 e 1.6 gradi sulla scala Richter.

Ci sono state delle segnalazioni di persone che le hanno udite, ma in ogni caso il doppio evento non ha avuto alcuna conseguenza sia a livello di edifici che di persone. Nelle scorse ore ha tremato leggermente anche la Costa Garganica, nei pressi di Vieste, una scossa di magnitudo 1.9 gradi localizzata alle ore 23:19 di ieri sera, e sempre nelle ultime ore di ieri è stato segnalato un movimento in provincia di Catania, a Santa Venerina, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter.

