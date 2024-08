Poche scosse di terremoto quelle avvenute oggi in Italia, tutte molto leggere e fortunatamente senza alcuna conseguenza su popolazione o edifici. Partiamo dall’evento tellurico principale, che è stato quello registrato oggi nella regione Abruzzo, precisamente a cinque chilometri a nord est di Barete, in provincia de L’Aquila. Il sisma è stato molto leggero, inferiore alla magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, (precisamente 1.7) localizzato stamane all’alba, alle ore 4:56 di oggi, giovedì 8 agosto 2024. La scossa di terremoto è stata segnalata a 15 chilometri da L’Aquila e a 36 da Teramo, non troppo distante da un’altra scossa di terremoto localizzata oggi in Italia dall’Ingv, quella avvenuta a un chilometro a est di Torricella Sicura, sempre in Abruzzo, nel teramano.

La scossa ha avuto un sisma di 1.7 gradi sulla scala Richter, registrata dai sismografi dell’Ingv alle ore 3:10: siamo in una zona a tre chilometri da Teramo e a 41 dal capoluogo abruzzese L’Aquila. Infine per la giornata di oggi è stata segnalata una scossa di terremoto nel Mar Ionio Meridionale con una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter, poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 23 minuti.

FRA LE SCOSSE DI TERREMOTO DI OGGI E QUELLE DI IERI

Il sisma , registrato in mare aperto, è stato localizzato molto distante dalle coste italiane, più vicino alla Grecia. Segnaliamo infine le scosse di terremoto che sono state registrate non oggi ma nella giornata di ieri e che non vi avevamo comunicato in precedenza, come ad esempio quello avvenuto alle Isole Eolie, in provincia di Messina, alle ore 23:45 di ieri con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, sisma localizzato a 46 chilometri dalla città dello Stretto e a 58 da Reggio Calabria.

Alle 21:04, invece, un’altra scossa di terremoto a sei chilometri a nord est di Calestano, nel parmense, scossa con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, segnalata a 21 chilometri da Parma e a 38 da Reggio Emilia.

