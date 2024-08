E’ mercoledì 7 agosto 2024 e siamo pronti ad andare a scoprire le scosse di terremoto di oggi. Pochi i sismi rilevanti anche per la giornata odierna, a cominciare da quello più forte, registrato a 11 chilometri a nord ovest di Sella Giudicarie, in provincia di Trento, alle ore 1:39 della notte passata. Si è trattato di un sisma con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, registrato a 43 chilometri da Trento a 63 invece da Brescia. Questa è stata la scossa di terremoto principale di oggi, mentre va segnalato un sisma in Emilia Romagna, a cinque chilometri a nord est di Gaggio Montano, provincia di Bologna, con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter. In questo secondo caso il sisma è avvenuto stamane presto, alle ore 6:26 e localizzato ad una trentina di chilometri da Pistoia e 40 esatti da Prato.

Terremoto oggi Catania M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Tirreno meridionale

L’Ingv ha segnalato anche una scossa di terremoto piuttosto importante, con una magnitudo di 5.6 gradi sulla scala Richter, nella California del sud, Stati Uniti, alle ore 6:09 italiane: non ci segnalano danni ne tanto meno dei feriti. Per quanto riguarda invece le scosse di terremoto registrate ieri dall’Ingv ma che non vi avevamo ancora segnalato, va annotato sicuramente il sisma con una magnitudo di 5.9 gradi sulla scala Richter delle ore 23:22 di ieri, in quelle delle isole Tonga, in Oceania.

Terremoto campi Flegrei: il turismo regge/ Bilancio positivo su base annua, crescono gli stranieri

TERREMOTO OGGI, TREMA ANCORA COSENZA

Per quanto riguarda l’Italia, invece, segnalato un sisma a tre chilometri a nord est di Bocchigliero, in provincia di Cosenza, ennesima scossa localizzata nel cosentino negli ultimi giorni.

Ricordiamo che la scorsa settimana è stato registrato un sisma con una magnitudo di ben 5.0 gradi sulla scala Richter che fortunatamente non ha causato alcun problema alla popolazione locale. Certo è che da quel giorno è cominciato uno sciame sismico che sta proseguendo anche nelle ultime ore: vedremo come evolverà la vicenda nei prossimi giorni.