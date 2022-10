Terremoto oggi L’Aquila M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

Eccoci con il consueto appuntamento riguardante le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, venerdì 14 ottobre 2022, in Italia e non solo. Stando a quanto segnalato come sempre live, in tempo reale, dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico degno di nota è stato quello localizzato in Abruzzo, precisamente a quattro chilometri a sud est della località di Capitignano, in provincia de L’Aquila. Nel dettaglio si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter, registrato stamane all’alba, precisamente alle ore 4 e 39 minuti, e in una zona con coordinate geografiche pari a 42.4840 gradi di latitudine, 13.3180 di longitudine, e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO OGGI CATANZARO M 4.4/ Ultime notizie Ingv: scuole chiuse in città

Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono risultati i comuni di Barete, Pizzoli, Montereale, Cagnano Amiterno e Campotosto, tutti dell’aquilano, e proprio il capoluogo abruzzese è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, distante 16 chilometri, con Teramo più staccata a 37.

Terremoto L'Aquila, sentenza choc: "anche vittime colpevoli"/ "Dormivano dopo scosse"

TERREMOTO OGGI ISOLE EOLIE E REGGIO CALABRIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata oggi a cinque chilometri a sud est di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria (siamo in Calabria). In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto alle ore 5:05 di questa mattina, in una zona con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3180, 16.1030 ad una profondità di 17 km.

Molochio, Antonimina, San Giorgio Morgeto, Terranova Sappo Minulio e Ciminà, sono stati i comuni in zona segnalata dalla Sala Sismica INGV-Roma, mentre Reggio Calabria, distante 46 chilometri dall’epicentro, con Messina a 50, sono state le due città più vicine all’epicentro. Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta oggi alle Isole Eolie, in provincia di Messina, di magnitudo 2.0 gradi. La scossa è stata localizzata nel cuore della notte passata, all’1 e 02 minuti, fra giovedì 13 e venerdì 14 ottobre 2022.

Terremoto oggi Palermo M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA