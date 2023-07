Terremoto oggi L’Aquila M 3.0/ Ingv ultime notizie, sisma di M 5.6 in Turchia

Anche per oggi, martedì 25 luglio 2023, andremo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia, così come segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo sisma significativo è stato quello registrato a 4 chilometri a est della località di Barete, in provincia de L’Aquila, in Abruzzo.

Il sisma è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 31 minuti, ed ha avuto una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter. Stando a quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le coordinate geografiche del terremoto sono state 42.4680 gradi di latitudine, 13.3250 di longitudine, e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Pizzoli, Capitignano, Cagnano Amiterno, Monterale e Campotosto, tutti comuni abruzzesi della provincia de L’Aquila. Proprio il capoluogo regionale è risultata essere la città più vicina alla zona del terremoto, distante solo 14 chilometri, con Teramo più staccata a 38, quindi Terni a 57.

TERREMOTO OGGI COSENZA, TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto è stata registrata oggi a quattro chilometri a nord est di Panettieri, in provincia di Cosenza, e in questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte passata, leggasi alle ore 3:17 fra lunedì 24 e martedì 25 luglio 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 39.0930 gradi di latitudine, 16.4790 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Carlopoli, Bianchi, Colosimi, Cicala e Soveria Mannelli, tutte località della provincia di Catanzaro e Cosenza, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere Lamezia Terme, distante 19 chilometri, con Catanzaro più staccata a 23, quindi Cosenza a 29 e Crotone a 56. Da segnalare infine una scossa di terremoto registrata oggi in Turchia, un sisma di magnitudo 5.6 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 7:44 di stamane.

