Terremoto oggi Potenza M 2.1/ Ingv ultime notizie: scosse in Basilicata e nelle Marche

TERREMOTO OGGI IN BASILICATA: SCOSSA M 2.1 A POTENZA

Il terremoto oggi è arrivato anche in Basilicata anche se, lo diciamo subito, si tratta di scosse nella norma e non particolarmente avvertibili dalla popolazione: il servizio nazionale INGV con le ultime notizie sulle scosse di terremoto oggi 23 luglio segnala alle ore 4.37 un sisma di grado M 2.1 Richter nell’area di Atella, provincia di Potenza. L’ipocentro del terremoto è stato calcolato a circa 11 km di profondità sotto il livello del terreno, con coordinate (lat, lon) 40.8850, 15.6920.

Non vi sono stati particolari allarmi scattati nella popolazione e nemmeno per le strutture/case/strade: l’epicentro del sisma lucano è situato per l’appunto a ridosso del comune di Atella, ma ha “toccato” anche gli altri Comuni limitrofi ovvero Ripacandida, Risonerò in Culture, Ginestra, Barile, Filiano, Raspolla, Maschito, Melfi, Ruvo del Monte, Forenza, Venosa, San Fele, Rapone, Avigliano, Ruoti, Monteverde, Bella.

DALLA BASILICATA ALLE MARCHE E AL MAR TIRRENO: LE ALTRE SCOSSE DI TERREMOTO OGGI

Dalla Basilicata alle Marche, le altre scosse di terremoto segnalate oggi dal centro INGV vedono alle ore 00.43, appena dopo la mezzanotte, un sisma di grado M 2.0 all’interno della vasta zona sismica del Centro Italia attiva purtroppo da anni. In questo caso nessun allarme, nessuna segnalazione di “pericolo” e poche le vibrazioni avvertite dalla popolazione, visto il basso grado di magnitudo sulla Scala Richter.

Il terremoto è stato registrato nell’area di Caldarola in provincia di Macerata, ma comprende nell’area circostante anche i Comuni di Belforte del Chianti, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona, San Ginesio, Tolentino, Comunano, Gualdo, Camerino, Fiastra, Sarnano, Muccia, Pollenza, Pieve Torina e Montappone. Da ultimo, segnaliamo un lieve terremoto di grado M 2.2 avvenuto nel Mar Tirreno nell’area Nord-ovest della Sicilia, a circa 65 km di distanza dalla città di Trapani.

