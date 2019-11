Terremoto oggi L’Aquila, M 3.5/ Ultime scosse INGV Balsorano: Abruzzo torna a tremare

Terremoto L’Aquila oggi, venerdì 8 novembre 2019: torna a tremare l’Abruzzo, torna a tremare Balsorano. Dopo lo sciame sismico registrato ieri, con una scossa di magnitudo 4.4 che ha raggiunto anche Roma, sono stati registrati due sismi in rapida successione sempre nell’aquilano: alle ore 00.19 un terremoto di magnitudo 3.5, alle ore 00.32 un terremoto di magnitudo 2.0. La prima scossa ha coordinate geografiche (lat, lon) 41.78, 13.59 ad una profondità di 11 km; la seconda scossa, invece, ha coordinate geografiche (lat, lon) 41.78, 13.6 ad una profondità di 15 km. Oltre Balsorano, epicentro del sisma, tra i Comuni più colpiti troviamo Pescosolido, Sora, San Vincenzo Valle Roveto, Campoli Appenino, Broccostella, Villavallelongo, Isola dei Liri, Castelliri, Collelongo e Posta Fibreno. I due terremoti hanno anche toccato il territorio laziale, in particolar modo la provincia di Frosinone. Per il momento non sono stati registrati danni a persone o cose, ma sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

TERREMOTO L’AQUILA OGGI, DUE NUOVE SCOSSE A BALSORANO

L’Aquila e dintorni alle prese con nuovi fenomeni sismici in una situazione già complicata: a Balsorano, nuovamente epicentro dei terremoti, è stata allestita un’area di accoglienza nella scuola. L’istituto è stato provvisto di una pompa di calore con gruppo elettrogeno e brandine: come riporta Marsica Live, l’area di accoglienza è stata allestita unicamente a scopo precauzionale in caso di nuove criticità, sopraggiunte poco dopo la mezzanotte. Discorso simile a Villavallelonga: la Protezione civile ha portato cinquanta brandine e coperte per attrezzare bocciodromo e palestra, reinventate come area di accoglienza. Ricordiamo inoltre che è stata ufficializzata la chiusura delle scuole in nove Comune dell’aquilano: Morino, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Luco dei Marsi, Trasacco, Villavallelonga, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano e Canistro. Attese novità a stretto giro di posta sulla situazione nell’abruzzese.

