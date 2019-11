Terremoto oggi M 2.5 a L’Aquila/ Ingv ultime scosse, trema di nuovo il centro Italia

Un terremoto è stato registrato quest’oggi in Italia. L’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, ha localizzato in Abruzzo, in provincia de L’Aquila, un sisma di magnitudo 2.5 gradi in quel di Balsorano. Le coordinate geografiche del movimento tellurico sono state di 41.78 gradi di latitudine e 13.61 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stata di 14 chilometri. Numerosi i paesi che hanno sentito la scossa, come specificato dall’Ingv, a cominciare proprio da Balsorano, passando per Pescosolido, Sora, Campoli Appennino, Broccostella e San Vincenzo Valle Roveto. A livello di cittadine, invece, nel giro di una settantina di chilometri si registrano L’Aquila, nonché Latina, Velletri e Tivoli, queste ultime tre, città situate nel Lazio. Il sisma si è verificato precisamente alle ore 4:39 di oggi, giovedì 7 novembre, e non ha provocato danni ne feriti.

TERREMOTO ANCHE IN SICILIA E NELLE MARCHE

Da segnalare un’altra scossa alle ore 7:28 di stamane, in quel di Novara di Sicilia, in provincia di Messina. Si è trattato di un terremoto di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, registrato dall’Ingv nei pressi della costa nord dell’isola a sud della nostra penisola. Alle ore 4:14 della notte fra mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, invece, una scossa di magnitudo 2.1 nelle Marche, in provincia di Ancona, mentre all’una e 13, un’altra scossa in Abruzzo, sempre in provincia de L’Aquila. In tutti e tre i terremoti non si sono verificati danni alle strutture degli edifici o alle strade, e nessuna persona è rimasta coinvolta in qualche modo. Resta come al solito lo spavento e la paura in chi ha vissuto il sisma in prima persona, memore (soprattutto per i cittadini del centro Italia), delle scosse tremende degli scorsi anni che hanno causato morte e distruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA