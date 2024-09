TERREMOTO OGGI: SCOSSA IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Tra gli appuntamenti fissi di ogni mattina abbiamo ormai da tempo anche quello con l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano. Si tratta dell’ente che si occupa di rilevare i terremoti (purtroppo non pochi) nel nostro Paese, dandoci informazioni importantissime in merito al sisma, come epicentro, magnitudo, orario al secondo, coordinate geografiche e ancora paesi e città che si trovano nelle vicinanze e che dunque potrebbero aver avvertito la scossa di terremoto. Ogni giorno, l’Ingv aggiorna in tempo reale il report dei terremoti che colpiscono il nostro Paese e lo fa con una lista accurata e precisa di tutti i movimenti tellurici che potrebbero interessarci.

Nella giornata di oggi, in questo lunedì 23 settembre, attorno alle ore 9 della mattinata non sono state ancora rilevate scosse di una certa magnitudo. Vediamo che il terremoto più forte di oggi, fino a questo momento è stato quello che si è registrato a Larino, in provincia di Campobasso, a 5 km a Nord Ovest dal paese, alle ore 03:18:01, dunque in piena notte, con magnitudo ML 1.5. Il terremoto ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 41.8380, 14.8720 ed è avvenuto a una profondità di 15 km. Nei pressi dell’epicentro troviamo il paese di Larino, seguito da Guardialfira, Montecifone, Guglionesi, Palata, Montorio in Frentani e così via. Tra le grandi città, invece, la più vicina alla scossa è San Severo a 46 km, ma vista la magnitudo possiamo affermare che il sisma non sia stato avvertito a così elevata distanza e neppure nei pressi dell’epicentro. Nessun danno, quindi, né grandi spaventi per i residenti.

TERREMOTO OGGI: SCOSSA ANCHE IN PROVINCIA DI COSENZA

Nella giornata di oggi, lunedì 23 settembre, un’altra scossa di terremoto di ML 1.0 è stata registrata a 2 km a est di Bocchigliero, in provincia di Cosenza, alle 05:32:53, con latitudine 39.4250 e longitudine 16.7840, ad una profondità di 34 km. La scossa è avvenuta alle 05:32:53 ma non ha spaventato la popolazione residente, che non ha avvertito il movimento del terreno. Nessun problema, dunque, per i paesi che si trovano nei pressi dell’epicentro, come appunto Bocchigliero ma anche Campana, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli e Caloveto. Infine scossa, alle 08:35 della mattina, anche al largo della Costa siciliana nord-orientale, dunque al largo di Messina, con un sisma ML 1.5.