TERREMOTO OGGI A CORNIGLIO (PARMA): I DATI INGV

Risveglio con una scossa di terremoto oggi per gli abitanti della provincia di Parma, dove non tiene banco solo il maltempo. Ma fortunatamente la scossa sismica che è stata registrata dalla Sala Sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) non è stato allarmante e non ha destato preoccupazione tra gli abitanti. La magnitudo, infatti, è stata di ML 2.2 sulla scala Richter. Il terremoto è avvenuto alle ore 05:38 di oggi, domenica 22 settembre 2024, e l’epicentro è stato individuato a tre chilometri da Corniglio.

Nello specifico, è stato localizzato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 44.5070, longitudine 10.0840 e ipocentro a una profondità di 17 chilometri. Per quanto riguarda i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del sisma, si tratta di Tizzano Val Parma, Monchio delle Corti, Calestano, Terenzo, Palanzano, Solignano, Valmozzola e Langhirano.

DAL MAR TIRRENO ALLA BASILICATA: LE ULTIME SCOSSE

Stessa intensità ha avuto il terremoto che è stato registrato invece ieri nella zona meridionale del Mar Tirreno, infatti è stato proprio di magnitudo ML 2.2 sulla scala Richter. In questo caso, le coordinate geografiche per individuare con precisione l’epicentro del sisma sono latitudine 38.1430, longitudine 12.3090 e ipocentro a una profondità di un chilometro, comunque non lontano dalle Isole Egadi e Trapani.

Terremoto oggi, invece, anche in Basilicata, in particolare in provincia di Potenza, dove una scossa sismica è stata registrata a 7 chilometri da Castelsaraceno, a latitudine 40.1560, longitudine 15.9150 e a una profondità di 10 chilometri.

In questo caso, i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro sono: Moliterno, Sarconi, Latronico, Spinoso, Lagonegro, Lauria, Nemoli, Grumento Nova, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Carbone, Rivello, Castelluccio Superiore, Montemurro, Castelluccio Inferiore, Episcopia, Trecchina e Calvera.