Terremoto oggi Lucca M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche in Calabria

Anche per oggi, sabato 25 febbraio 2023, andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo, i movimenti tellurici più importanti delle ultime ore. Come comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma è stato quello localizzato a tre chilometri a nord est del Comune di Minucciano, in provincia di Lucca (Regione Toscana).

Il sisma è stato molto leggero, avendo avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato individuato alle ore 5:10 di oggi in una zona con coordinate geografiche pari a 44.1930 gradi di latitudine, 10.2320 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano le località di Casola in Lunigana, Piazza al Serchio, Sillano Giuncugnano, Camporgiano e Vagli Sotto, mentre la città più vicina è risultata essere Carrara, distante 17 chilometri, con Massa a 19, quindi La Spezia a 34, Viareggio a 36 e infine Lucca a 44. La scossa di terremoto di oggi non ha comunque causato danni ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI IN CALABRIA E A MALTA: I DETTAGLI INGV

Un altro sisma lieve è stato individuato in Calabria, precisamente in provincia di Cosenza lungo la Costa Calabra nord occidentale. Si è trattato in questo caso di un terremoto avvenuto in mare, lontano dalla terraferma, con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter.

L’evento tellurico è avvenuto alle ore 3:09 della notte scorsa, fra venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023, in una zona con coordinate geografiche pari a 39.0330 gradi di latitudine, 15.8600 di longitudine, e una profondità di 56 chilometri sotto il livello marino. La città più vicina all’epicentro è risultata essere Lamezia Terme, distante 40 chilometri, quindi Cosenza a 45, Catanzaro a 65 e Messina 97. Segnaliamo infine una scossa di terremoto registrata oggi sull’isola di Malta, non troppo distante dall’Italia, con una magnitudo di 2.9 gradi avvenuta alle ore 2:30 della scorsa notte.

