Terremoto oggi Tajikistan M 6.7/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a L’Aquila

Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata oggi fuori dai confini nazionali. Secondo quanto segnalato dall’INGV, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è avvenuto di preciso in quel del Tajikistan, ex nazione satellite dell’Unione Sovietica che confina con la Cina. Si tratta nel dettaglio di un terremoto che ha avuto una magnitudo di 6.7 gradi sulla scala Richter (secondo l’USGS, il servizio statunitense di 6.8), registrato di preciso nel cuore della notte scorsa, alle ore 1:37 fra mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio 2023, quando in loco erano le 5:37 di oggi. Le sue coordinate geografiche sono state 37.9900 gradi di latitudine, 73.3100 di longitudine, e una profondità, l’ipocentro, pari a 18 chilometri sotto il livello del mare.

Al momento non si segnalano danni o feriti in quella zona del mondo, ma non è da escludere un aggiornamento nel giro delle prossime ore. In attesa di novità segnaliamo oggi anche un’altra scossa di terremoto avvenuta fuori dai confini nazionali, leggasi quella localizzata in Croazia, lungo la costa settentrionale. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 4:37 italiane, in una zona con coordinate geografiche di 44.8460 gradi di latitudine, 14.8110 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Anche in questo caso nessun danno è stato comunicato.

TERREMOTO OGGI L’AQUILA: I DETTAGLI INGV DELLA LIEVE SCOSSA

Infine, per quanto riguarda l’Italia, l’Ingv non ha segnalato movimenti tellurici particolarmente violenti, e l’unica scossa che è stata registrata in queste ore è stata quella localizzata in provincia de L’Aquila, precisamente a tre chilometri a ovest di Cappadocia. E’ stato un sisma molto lieve, pari a 1,2 gradi sulla scala Richter, registrato stamane all’alba, di preciso alle ore 5:03, con coordinate geografiche pari a 42.0210 gradi di latitudine, 13.2470 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

In zona sono stati individuati i comuni di Tagliacozzo, Castellafiume, Scurcola Marsicana, Sante Marie e Vallepietra, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere Tivoli, distante 38 chilometri, con L’Aquila a 39, quindi Guidonia Montecelio a 43, poi Velletri a 54.











