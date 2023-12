Terremoto oggi M 1.9 a Perugia/ Ingv ultime notizie, lievi scosse anche a Potenza

Il punto di oggi sulle scosse di terremoto avvenute in Italia non desta particolare preoccupazione. Secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) non ci sono stati infatti episodi di entità superiore a M 2.0, soglia ritenuta quella tale per cui essi vengono più o meno lievemente avvertiti dalla popolazione.

Terremoto Campi Flegrei, messa in sicurezza edifici è priorità/ Ceneri di eruzioni possono essere un rischio

Il terremoto più importante di questa mattina è stato infatti di M 1.9 ed è avvenuto alle ore 11:13 a Perugia, con epicentro a Gualdo Tadino, localizzato dalla Sala Sismica di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 43.2020, 12.7740 ad una profondità di 10 km. Gli altri Comuni vicini che potrebbero essere stati coinvolti sono quelli di Nocera Umbra e Fossato di Vico. Non si segnalano comunque problematiche a cose o persone, data la lieve entità del fenomeno. Già ieri d’altronde c’erano state delle piccole scosse nella medesima provincia, ma questa volta con epicentro nella zona di Scheggino.

Terremoto oggi Norcia M 1.8/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche in provincia di Foggia

TERREMOTO OGGI, LIEVI SCOSSE ANCHE A POTENZA E MESSINA

Altre lievi scosse di terremoto oggi sono state segnalate dalla Sala Sismica di Roma dell’INGV in provincia di Potenza. La più rilevante è stata di M 1.8, registrata alle ore 02:49 della notte con epicentro a Castelsaraceno, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.1940, 15.9600 ad una profondità di 7 km. Tra i Comuni vicini ci sono anche Spinoso, Sarconi, San Martino d’Agri, Moliterno e San Chirico Raparo. Anche in quest’area c’erano state altri piccoli episodi nelle scorse ore.

Infine, da segnalare anche alcuni fenomeni sparsi in tutta la Sicilia. Il più recente alle ore 10:28 in provincia di Macerata, a Monte Cavallo, di M 1.6. Uno in provincia di Siena, a Chiusdino, di M 1.4 alle ore 06:37. Un altro in provincia di Messina, a Novara di Sicilia, di M 1.1 alle ore 02:55. Nessuna particolare preoccupazione però né per gli abitanti né tanto meno per gli esperti che monitorano costantemente la situazione su tutto il territorio nazionale.

Terremoto Campi Flegrei/ A novembre solo 159 scosse, ma il suolo si è alzato più rapidamente

© RIPRODUZIONE RISERVATA