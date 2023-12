Terremoto oggi M 2.3 ad Arezzo/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Modena

L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), come di consueto, anche oggi, per la Vigilia di Natale, ha comunicato in tempo reale le ultime notizie sulle scosse di terremoto avvenute nel nostro Paese. Di rilevanti ce ne sono state alcune.

La più potente, di M 2.3, è stata registrata dalla Sala Sismica di Roma alle ore 07:37 di questa mattina con epicentro a Talla, in provincia di Arezzo, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.6300, 11.7870 ad una profondità di 8 km. Tra i Comuni vicini, che potrebbero avere avvertito il sisma, anche Castel Focognano, Ortignano Raggiolo, Bibbiena, Chitignano, Subbiano e Capolona. Non sembrerebbero esserci stati comunque danni a cose o persone. L’altro fenomeno, più lieve in quanto di M 2.1, si è verificato invece all’alba, alle ore 04:37, con epicentro a Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.4620, 10.6570 ad una profondità di 27 km. Tra i Comuni interessati anche Baiso, Castellarano e Viano.

TERREMOTO OGGI, FORTE SCOSSA IN CILE

Anche all’estero ci sono state delle scosse di terremoto rilevanti oggi. Alle 4:23 ora italiana, secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la terra ha tremato in Cile con un episodio sismico di M 6.0. L’epicentro è stato nella costa centrale, nei pressi della città di Temuco, con coordinate geografiche (lat, lon) -38.0320, -73.5560 ad una profondità di 10 km. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La zona d’altronde è altamente abituata a fenomeni di questo genere, dato che la subduzione della lastra oceanica di Nazca sotto la lastra sudamericana genera frequenti episodi sismici.

Altre due scosse di forte entità si sono verificate nella notte nell’arcipelago di Vanuatu, situato nell’Oceano Pacifico, e a Tonga, in Oceania, entrambe di M 5.9. Anche in queste zone i terremoti sono piuttosto frequenti. Non è stato diramata nessuna allerta tsunami, per cui la situazione sembrerebbe essere sotto controllo.











