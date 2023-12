Terremoto oggi Catania M 1.8/ Ingv ultime notizie, sisma leggero anche a Pisa

E’ sabato 23 dicembre 2023, e anche oggi, come ogni giorno dell’anno, andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia. Secondo quanto si può evincere dal bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato quello registrato a cinque chilometri a sud ovest di Caltagirone, in provincia di Catania, nella regione Sicilia.

Si è trattato di un sisma molto leggero, con una magnitudo di 1,8 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 4:52, durante la notte passata, in una zona con coordinate geografiche pari a 37.2010 gradi di latitudine, 14.4930 di longitudine e una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di San Michele di Ganzaria, Niscemi, Grammichele, Mazzarrone e Mirabella Imbaccari, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina è risultata essere Gela, distante 26 chilometri, con Vittoria più staccata a 28, quindi Ragusa a 37 e infine Modica a 45.

TERREMOTO OGGI A PISA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in Toscana, precisamente a quattro chilometri a nord ovest di Vecchiano, in provincia di Pisa. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.2 gradi sulla scala Richter, localizzato sempre la notte passata, alle ore 3 e 14 minuti.

Ancora una volta è stata la Sala Sismica INGV-Roma a segnalarlo, specificando che le sue coordinate geografiche sono state 43.8120 gradi di latitudine, 10.3580 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Massarosa e San Giuliano Terme, provincia di Lucca e Pisa, mentre la cittadina più importante nei pressi dell’epicentro è risultata essere Viareggio, distante 11 chilometri, con Pisa alla stessa distanza, quindi Lucca a 12, Livorno a 29, e infine Massa a 30. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di eventuali nuovi movimenti tellurici.

