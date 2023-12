Terremoto oggi M 2.4 a Foggia/ Ingv ultime notizie, una lieve scossa anche a Messina

Non mancano anche oggi, nel giorno di Natale, le scosse di terremoto in Italia. La più rilevante, come riportato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è quella avvenuta qualche minuto dopo la mezzanotte in provincia di Foggia, di M 2.4. L’epicentro è stato localizzato a Mattinata, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.7530, 16.0260 ad una profondità di 8 km. L’episodio potrebbe essere stato avvertito anche nel Comune vicino di Monte Sant’Angelo.

La zona ha continuato a tremare anche questa mattina, alle ore 08:47, ma stavolta l’epicentro del sisma è stato in mare, al largo della Costa Garganica. Il terremoto, di M 2.0, è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 42.1920, 15.7640 ad una profondità di 6 km. In questa occasione non è stato però avvertito dalla popolazione, sia perché più lieve del precedente sia in virtù dell’assenza di Comuni entro i 20 km. La situazione è dunque sotto controllo.

TERREMOTO OGGI: SCOSSE ANCHE A MESSINA E A FORLì CESENA

Le scosse di terremoto di oggi non si sono concentrate tuttavia esclusivamente nella provincia di Foggia. Un altro episodio, di M 2.1, è stato rilevato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 01:53, nella Costa Siciliana nord orientale, nei pressi di Messina. L’epicentro è stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 38.1650, 15.1530 ad una profondità di 8 km. Il Comune più vicino è quello di Terme Vigliatore, ma il tremare della terra potrebbe essere stato avvertito anche in quelli di Barcellona Pozzo di Gotto, Rodì Milici, Furnari, Falcone, Merì, Mazzarrà Sant’Andrea, Castroreale, Oliveri, Milazzo e San Filippo del Mela.

Infine, alle ore 07:41 c’è stata un’altra scossa a Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena, con M 2.1. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 43.9840, 12.1510 ad una profondità di 47 km. Tra i Comuni vicini c’è quello di Sarsina. La popolazione non ha però ampiamente avvertito il fenomeno.











