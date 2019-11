Terremoto oggi M 2.4 Palermo/ Ingv ultime scosse, notte di tremori in Sicilia

C’è stata una nuova scossa di terremoto in Italia nelle scorse ore. Come comunicato tempestivamente dai professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, che si occupa appunto di registrare e studiare tutti i movimenti tellurici che si verificano sul suolo italiano, e non solo, ha tremato la Sicilia, e precisamente la provincia di Palermo. Il sisma è avvenuto nella notte appena passata, quella fra sabato 23 e domenica 24 novembre, alle ore 1:55, in località Contessa Entellina. La magnitudo è stata lieve, 2.4 gradi sulla scala Richter, mentre le coordinate geografiche precise sono state 37.69 gradi di latitudine, e 13.15 di longitudine, con una profondità, in gergo tecnico ipocentro, pari a 9 chilometri sotto il livello del mare. Oltre a Contessa le località che sono state interessate dal sisma sono state Sambuca di Sicilia, Giuliana, Bisacquino, Chiusa Sclafani e Santa Margherita di Belice, mentre a livello di città, il sisma ha riguardato Mazara del Vallo, Palermo e Agrigento, distanti una cinquantina di chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO ANCHE A FERMO ED AMATRICE

Nella tarda serata di ieri un’altra scossa ha interessato il nostro stivale, precisamente nelle Marche, uno dei territori più sismici dell’intera penisola. In provincia di Fermo, a Montelparo, si è verificato un sisma classificato dall’Ingv con una magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato registrato alle ore 21:01 di ieri sera, sabato 22 novembre, ed ha avuto una profondità di 25 km sotto il livello marino. Oltre a Montelparo i comuni che sono stati “toccati” dal terremoto sono stati quelli di Santa Vittoria in Matenano, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo e Montefalco Appennino. Teramo, Ancona e Foligno sono invece le città dislocate nei pressi dell’epicentro. Infine da segnalare un’ultima scossa di magnitudo 2.2 avvenuta ad Amatrice, in provincia di Rieti (Lazio), registrata alle 17:22 di ieri. In tutti i casi, non si sono verificati danni agli edifici ne tanto meno feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA