Terremoto oggi M 2.7 a Catania/ Ingv ultime notizie, trema anche la provincia di Isernia

Le scosse di terremoto registrate oggi dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in Italia si sono concentrate particolarmente in Sicilia. Soltanto due però hanno superato la soglia del M 2.0. Il primo episodio è avvenuto a Milo, in provincia di Catania, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7470, 14.9960 ad una profondità di 0 km, secondo quanto riportato dalla Sala Operativa del capoluogo siciliano. Il sisma è stato di M 2.1, poco prima ce n’era stata una di M 1.9. L’epicentro è stato localizzato nel Parco dell’Etna. Tra i Comuni vicini anche Zafferana Etnea, Sant’Alfio, Ragalna, Santa Venerina, Maletto, Nicolosi, Bronte, Randazzo e Pedara.

Il secondo episodio è avvenuto proprio a Ragalna, sempre in provincia di Catania, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6430, 14.9420 ad una profondità di 3 km. In questo caso il sisma è stato più forte, di M 2.7. Tra i Comuni vicini, oltre a quelli precedentemente citati, anche Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Belpasso, Paternò, Adrano e Camporotondo Etneo. Non si segnalano per il momento danni a cose o persone. Anche se è scattata un po’ di paura nella popolazione, dato che ormai è da diverse ore che la terra trema.

TERREMOTO OGGI: LE SCOSSE FUORI DALLA SICILIA

Nella mattinata di oggi ci sono state delle scosse di terremoto lievi anche al di fuori della Sicilia. La prima alle ore 06:30 di questa mattina è stato rilevato con epicentro a Longano, in provincia di Isernia, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.5240, 14.2300 ad una profondità di 10 km. Tra i Comuni vicini anche Sant’Agapito, Monteroduni, Castelpizzuto, Gallo Matese e Pettoranello del Molise. Il sisma è stato di M 2.1, lievemente avvertito dalla popolazione, ma senza causare problemi.

Trema in modo blando anche la terra nella provincia di Perugia, con scosse di bassa entità che sono state registrate dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a Spoleto, Lesina e Cascia. Non sembra esserci, tuttavia, da preoccuparsi.

