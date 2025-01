Una scossa di terremoto oggi è stata segnalata nel mar Adriatico centrale ed è una scossa significativa in quanto ha toccato la magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, quindi potremmo definirlo un sisma quasi raro per quanto riguarda la nostra penisola. Fortunatamente, come mostrato dall’Ingv attraverso le sue consuete mappe di geolocalizzazione, l’evento è avvenuto lontano dalla terra ferma, non interessando nessun comune. In ogni caso quello nel mar Adriatico non è stata l’unica scossa di terremoto delle ultime ore con la stessa magnitudo, visto che anche ieri sera, poco prima delle ore 18:00, un evento della stessa importanza ha interessato i Campi Flegrei, la zona a più alta attività sismica d’Italia.

Si è verificato un vero e proprio sciame sismico fra cui appunto la scossa principale che ha fatto tornare la paura a tutti i residenti della zona, che hanno avvertito in maniera indistinta l’evento sismico, accompagnato come sempre da un grande boato. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Pozzuoli, ad una decina di chilometri di distanza da Napoli, e anche se è stato segnalato centinaia di volte sui social, non ha comunque causato alcun danno.

TERREMOTO OGGI A PISA E ASCOLI

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata segnalata vicino alla nota località toscana di Pisa, in realtà un doppio sisma visto che i sismografi ne hanno registrati due a pochi minuti di distanza: il primo ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi, localizzato alle ore 1:11, il secondo invece di 1.8 gradi, registrato poco prima, cinquantaquattro minuti dopo la mezzanotte di ieri.

Segnaliamo infine la scossa di terremoto localizzata poco prima della mezzanotte, alle ore 23:57, a Castorano, in provincia di Ascoli Piceno, con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter. Gli eventi sismici delle ultime ore si sono quindi concentrati prevalentemente nelle regioni del centro e del sud, senza comunque creare dei danni.

