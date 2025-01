La scossa di terremoto oggi principale è avvenuta in Emilia Romagna, una delle regioni del centro Italia dove i movimenti tellurici sono all’ordine del giorno anche se fortunatamente quelli importanti sono davvero rari. Sicuramente non è stato di quelli significativi quello che l’Ingv ha segnalato poco dopo le ore tre della notte scorsa, precisamente alle 3:31, in quel di Finale Emilia, nota località situata nel modenese, a circa 30 chilometri da Ferrari e da Carpi (teatro anni fa di un devastante terremoto).

La scossa di terremoto oggi è stata molto lieve, una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuta vicino a San Felice sul Panaro nonché a Bondeno: nulla di particolarmente significativo da segnalare. Modena che ha tremato una seconda volta la scorsa notte, questa volta più vicino alla stessa cittadina, visto che un sisma è stato registrato a quattro chilometri a nord est di Polinago, a 34 chilometri appunto dalla città dei motori, nonché a 38 da Reggio Emilia. La scossa in questione è avvenuta alle ore 5:47 di stamane e la sua magnitudo è stata comunque sempre molto leggera, leggasi 1.9 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI, DA POTENZA AD AMPEZZO

Spostiamoci al sud, precisamente in quel di Potenza, per un’altra scossa di terremoto che è avvenuta nelle scorse ore, quella localizzata lungo il territorio di Pignola, a soli sei chilometri dalla città potentina, nonché a sessantasette da Matera. Nulla di spaventoso comunque, visto che il sisma, registrato poco prima dell’una di ieri, ha avuto una magnitudo molto leggera, leggasi 1.7 gradi sulla scala Richter.

Concludiamo il nostro excursus sui sismi odierni, con un terremoto registrato nella tarda serata di ieri in provincia di Udine, precisamente a poca distanza dalla nota località di Ampezzo, vicino alla perla delle dolomiti che è Cortina sisma di M due punto uno, avvenuto alle ore 22:49 di ieri. Registrata nei pressi di Socchieve e di Raveo, nonché ad una cinquantina di chilometri da Udine e Pordenone, non è stato segnalato pressochè da nessuno: tutto è filato liscio come l’olio.

