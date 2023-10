Terremoto oggi M 3.4 Reggio Emilia/ Ingv ultime notizie, sciame sismico con epicentro a Castellarano

Uno sciame sismico è in corso in Italia. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato, in queste ore, diverse scosse di terremoto oggi in Emilia Romagna e, in particolare, nella provincia di Reggio Emilia. La più forte si è verificata alle ore 06:25 ed è stata di magnitudo 3.4 sulla scala Richter. Il fenomeno è stato ampiamente avvertito dalla popolazione della zona, che ha avuto non poca paura.

L’epicentro per la maggior parte delle scosse è stato a Castellarano, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.4950, 10.7440 ad una profondità di 9 km per quel che concerne l’episodio più rilevante. Dopo quest’ultimo ce ne sono stati altri due, sempre a poca distanza dal medesimo Comune, alle ore 06:33 e 09:04, rispettiva di magnitudo 2.6 e 2.5 sulla scala Richter. Poco prima, alle 05:21, invece, c’era stato un terremoto di magnitudo 2.1 sulla scala Richter con epicentro a Premilcuore, in provincia di Forlì Cesena, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.9960, 11.7360 ad una profondità di 8 km.

TERREMOTO OGGI IN EMILIA ROMAGNA: TREMANO REGGIO EMILIA E SASSUOLO

Per il momento non si segnalano danni derivanti a cose o persone causati dal terremoto avvenuto nella mattinata di oggi in Emilia Romagna, con epicentro nel Comune di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. La scossa però è stata avvertita in diverse zone della Regione, tra cui anche nella provincia di Modena e in particolare a Sassuolo, a Fiorano Modenese, a Prignano sulla Secchia e a Serramazzoni, tutti Comuni distanti meno di 10 km dall’epicentro. In molti sono stati svegliati all’alba dai letti che tremavano e qualcuno è anche sceso in strada per timore di qualche crollo, che per fortuna non è avvenuto.

Già l’altro ieri era scattata la paura per una forte scossa di terremoto che ha avuto come epicentro la città di Rovigo, in Veneto, ma che è stata udita anche in Emilia Romagna. Non è chiaro se i due episodi siano in qualche modo collegati. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) resta comunque in allerta.











