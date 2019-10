Terremoto oggi M 4.4 in Calabria/ Ingv ultime scosse: sciame sismico a Cosenza

Un nuovo terremoto oggi in Italia, un sisma significativo di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter. Come riferito dal’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, l’evento si è verificato fortunatamente al largo, nel mar Tirreno meridionale, di fronte alle coste calabresi. La scossa è stata registrata dalla sala sismica romana alle ore 6:31 di quest’oggi, venerdì 25 ottobre, con coordinate geografiche 39.71 gradi di latitudine, e 15.44 di longitudine, ad una profondità di undici chilometri sotto il livello del mare. Un terremoto la cui magnitudo è stata significativa, e con grande probabilità sarà stato avvertito in maniera indistinta da numerosi abitanti della zona, anche se, ripetiamo, il fatto di essersi verificato in mare avrà sicuramente attutito i suoi effetti. Nel raggio di pochi chilometri non sono dislocati paesi, mentre la città più importante nelle vicinanze è quella di Cosenza, che dista comunque circa 85 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO ANCHE IN MOLISE E IN TOSCANA

Tirreno Meridionale che poi è tornato a tremare altre due volte stamane, sintomo di un probabile sciame sismico in corso: alle ore 6:38 di oggi un’altra scossa, questa volta di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter, quindi alle ore 7:20, pochi minuti fa, un altro sisma di m 2.1. Per il momento non si hanno notizie di edifici danneggiati ne di persone ferite, anche se rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti. Nella notte appena passata, da segnalare anche altri due terremoti, il primo alle ore 2:36 in quel di Ripabottoni, in provincia di Campobasso (Molise). Una scossa di magnitudo 3.0 verificatasi in una zona dove troviamo San Severo, Benevento, Foggia, Caserta e Avellino. Il secondo terremoto è stato di magnitudo 2.5 e questa volta più a nord, visto che è stato registrato dall’Ingv in Toscana, precisamente nella nota località di Camaiore, in provincia di Lucca, alle ore 4:54 di oggi.

