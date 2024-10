Tante scosse di terremoto oggi ma tutte decisamente leggere, a cominciare ad quella che si è tenuta a sette chilometri a est della località di Camerino, in provincia di Macerata, nella regione Marche. L’evento tellurico, così come si legge sul sito dell’Ingv, ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato la notte scorsa alle ore 1:38, nei pressi di Caldarola e Serrapetrona. La città di riferimento è risultata invece essere Foligno, distante 40 chilometri dall’epicentro, con Perugia più staccata a 62 chilometri.

Terremoto oggi Cisternino ML 2.1/ Ingv ultime notizie: scossa anche in provincia di Modena

Un altro movimento tellurico figura fra le scosse di terremoto oggi, quello localizzato in provincia di Messina alle ore 1:50, con una magnitudo di soli 1.9 gradi sulla scala Richter, sisma quindi molto leggero. La scossa è stata registrata di preciso a 18 chilometri da Messina e a 29 da Reggio Calabria, e stando a quanto fa sapere l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata individuata in mare aperto, di conseguenza pressochè nessuno l’ha avvertita.

TERREMOTO OGGI, UN SISMA A CELLARA

Segnaliamo infine un’ultima scossa di terremoto oggi decisamente leggera, quella localizzata a tre chilometri a est di Cellara, in provincia di Cosenza, alle ore 2:21. Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi e rientra in uno sciame sismico che è cominciato nella tarda serata di lunedì 28 ottobre 2024, e che ha visto come scossa massima un evento di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 22:12 di ieri.

La scossa di Cellara è stata individuata nei pressi di Mangone e Figline Vegliaturo, oltre che ad una decina di chilometri da Cosenza e a trenta da Lamezia Terme. L’Ingv ha registrato infine una scossa di terremoto non troppo distante dall’Italia, di preciso lungo il confine fra la vicina Austria nonchè la Germania. La scossa è stata registrata ieri sera ed ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter.