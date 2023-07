Terremoto oggi Macerata M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ascoli

E’ lunedì 10 luglio 2023 e anche oggi, come ogni giorno, andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi nel nostro Paese. Come si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico “importante” avvenuto in Italia è quello accaduto in provincia di Macerata alle ore 8:53 con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa è stata localizzata a 4 chilometri a ovest di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, in Toscana.

Si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 4:52 di oggi, poco prima dell’alba. Come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le coordinate geografiche del movimento tellurico sono state 43.1640 gradi di latitudine, 10.8080 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Monteverdi Marittimo, Castelnuovo di Val di Cecina, Sassetta, Suvereto e Massa Marittima. La città più vicina è risultata essere Siena, distante 46 chilometri dall’epicentro, quindi Grosseto a 51, Livorno a 59 e Pisa a 70.

TERREMOTO OGGI ASCOLI, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata nella giornata di oggi nella regione Marche, di preciso a cinque chilometri a sud ovest di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. In questo caso il momento tellurico è stato registrato nel cuore della notte passata, alle ore 2:53 fra domenica 9 e lunedì 10 luglio 2023, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.9040 gradi di latitudine, 13.5820 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

Ascoli Piceno, Rotella, Appignano del Tronto, Venarotta e Montedinove, le località individuate nella zona del sisma, mentre Teramo, distante 29 chilometri, è risultata la città con almeno 50mila abitanti più vicina al terremo, seguita da L’Aquila a 63 e Montesilvano alla stessa distanza. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, in ogni caso, qualora dovessero verificarsi oggi altre scosse di terremoto rilevanti, saremo pronti ad aggiornarvi.

