Terremoto oggi mar Adriatico M 4.7/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Cosenza

Andiamo a vedere insieme anche oggi, venerdì 23 febbraio 2024, quali siano state le principali scosse di terremoto registrate in Italia, a cominciare da quella localizzata in quel del Mare Adriatico. Come riferito dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il portale, si legge che la scossa si è verificata in mare aperto, a metà fra la costa italiana e quella del Montenegro, sisma che è stato avvertito in numero regioni essendo la sua magnitudo di ben 4.7 gradi sulla scala Richter, evento localizzato alle ore 10:23 di stamane. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata a 4 chilometri a nord di Barete, in Abruzzo, un evento tellurico decisamente lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1.5 gradi sulla scala Richter, così come registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

TERREMOTO OGGI PARMA M 3.0/ Ultime notizie Ingv, continua lo sciame sismico a Langhirano

La scossa è stata individuata la notte passata, alle ore 3:02 fra giovedì 22 e venerdì 23 febbraio 2024, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 42.4890 gradi di latitudine, 13.2700 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto viene segnalato, i comuni localizzati nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro sono stati quelli di Capitignano, Montereale, Cagnano Amiterno, Pizzoli e Campotosto, mentre la città con almeno 50mila chilometri più vicina è risultata essere L’Aquila, distante 19 chilometri, seguita da Teramo a 40, quindi Terni a 52 e Foligno a 70.

Terremoto oggi Parma M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Viterbo

TERREMOTO OGGI A COSENZA, I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi l’Ingv segnala una nuova scossa di terremoto a 5 chilometri a sud di Acri, in provincia di Cosenza. Anche in questo caso l’evento tellurico è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1,4 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato individuato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 3:32 della notte passata in una zona con coordinate geografiche di 39.4430 gradi di latitudine, 16.3780 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare. Luzzi, Rose, Bisignano, San Pietro in Guarano e Santa Sofia d’Epiro, sono tutte località registrate nella zona del sisma, mentre la città più vicina è stata Cosenza, distante 20 chilometri, con Lamezia Terme più staccata a 52, quindi Catanzaro a 62 e Crotone a 76. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato feriti ne tanto meno dei danni.

Terremoto oggi Parma ML 3.0/ Ingv ultime notizie: prosegue lo sciame sismico

© RIPRODUZIONE RISERVATA