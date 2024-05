Terremoto oggi Perugia M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Palermo

Andiamo a scoprire anche oggi, giovedì 16 maggio 2024, quali siano state le principali scosse di terremoto che abbiamo registrato sul nostro territorio. In aiuto ci viene come sempre l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che attraverso il proprio bollettino aggiornato in tempo reale ha comunicato un sisma a Spoleto, in provincia di Perugia, nella regione Umbria, un movimento tellurico che ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter e che è stato localizzato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 2:20 fra mercoledì 15 e giovedì 16 maggio 2024.

Le sue coordinate geografiche, così come specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 42.7010 gradi di latitudine, 12.7140 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Scheggino, Sant’Anatolia di Narco, Ferentillo, Montefranco e Acquasparta, località della provincia di Perugia ma anche di Terni. Quest’ultima città è risultata essere la più vicina all’epicentro, distante 16 chilometri, con Foligno più staccata a 28, quindi Perugia a 52 e infine Viterbo a 59 chilometri.

TERREMOTO OGGI A PALERMO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata in Sicilia, di preciso a un chilometro a nord ovest di Cefalà Diana, in provincia di Palermo. In questo caso il sisma è stato leggermente più lieve rispetto al precedente, avendo avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state 37.9200 gradi di latitudine, 13.4580 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto è stato localizzato la notte scorsa alle ore 4:36 dalla Sala Sismica INGV-Roma, e in zona sono stati individuati i comuni di Villafrati, Godrano, Bolognetta, Marineo e Mezzojuso, tutti della provincia di Palermo. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere comunque Bagheria, distante 18 chilometri dal sisma, con Palermo a 23 e Agrigento a 69. Le scosse di terremoto registrate oggi non hanno causato danni ne feriti.

