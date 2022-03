Terremoto oggi mar Ionio M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Massa Carrara

Anche nella giornata di oggi, venerdì 11 marzo 2022, si sono verificate delle scosse di terremoto sia in Italia quanto all’estero. Stando a quanto comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma significativo registrato nel nostro Paese è stato quello avvenuto in mare aperto, precisamente nello Ionio Meridionale, alle ore 2:54 della notte appena passata.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 36.44 gradi di latitudine e 16.77 di longitudine, mentre la profondità è stata di 10 chilometri sotto il livello del mare. La magnitudo è stata pari a 2.6 gradi sulla scala Richter ma essendo il terremoto avvenuto lontano dalla costa non è stato pressochè avvertito da nessuno.

TERREMOTO OGGI A MASSA CARRARA E ACCUMOLI: I DATI DELL’INGV

Sempre l’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto avvenuta nella giornata di oggi nella regione Toscana, di preciso nel comune di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Il sisma è stato localizzato a cinque chilometri a nord ovest dello stesso comune, ed ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, nonché coordinate geografiche pari a 44.417 gradi di latitudine, 9.862 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

In zona sono stati segnalati i paesi di Zeri, Borgo Val di Taro, Mulazzo, Filattiera e Albareto, mentre le città più vicine sono risultate essere La Spezia, Carra, Massa, e Parma, distanti dall’epicentro rispettivamente 34, 42, 48 e 57 chilometri. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuto stamane all’alba, alle ore 5:09, in quel della località di Accumoli in provincia di Rieti, con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter. In questo caso il sisma ha avuto un ipocentro di un chilometri, ed è avvenuto a 37 chilometri da Teramo e a 44 da L’Aquila. Tutte e tre le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

