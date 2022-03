Terremoto oggi Siena M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema anche la regione Marche

Anche nella giornata di oggi, giovedì 10 marzo 2022, sono state segnalate delle scosse di terremoto in Italia quanto nel resto del mondo. Stando a quanto comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico più significativo delle ultime ore è quello verificatosi nella regione Toscana, precisamente a sei chilometri a sud della località di Radiocondoli, in provincia di Siena. Il terremoto di oggi senese ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 3:56, in piena notte scorsa.

L’epicentro è stato individuato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 43.207 gradi di latitudine, 11.03 di longitudine e una profondità di sei chilometri sotto il livello del mare. I comuni individuati in zona sono stati quelli di Chiusdino, Montieri, Castelnuovo di Val di Cecina, Monticiano e Casole d’Elsa, tutti dislocati fra tre province, Siena, Grosseto e Pisa. Proprio Siena è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 28 chilometri, mentre Grosseto è risultata un po’ più staccata, a 50.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI MACERATA: I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi si è verificata un’altra scossa di terremoto precisamente di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, nelle Marche. Siamo ad un chilometro di distanza a sud est della località di Monte Cavallo, in provincia di Macerata, e l’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 42.988 gradi di latitudine, 13.018 di longitudine e un ipocentro, la profondità, di otto chilometri sotto il livello mari.

La scossa è avvenuta alle 4:12 della scorsa notte, e nella zona sono stati individuati i comuni di Pieve Torina, Fiordimonte, Visso, Pievebogliana e Serravalle di Chienti. Foligno, distante 26 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina al sisma, con Perugia a 53. Entrambi i terremoti non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

