Terremoto oggi mar Ionio M 2.9/ Ingv ultime notizie, forte scossa in Giappone

Come ogni mattina andiamo a vedere quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, o nelle ultime ore, sia in Italia quanto nel resto del mondo. Secondo il report classico dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma italiano è stato quello registrato in località Mar Ionio Meridionale, in mare aperto.

Terremoto oggi Perugia M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema anche Catanzaro

Si è trattata di una scossa localizzata lontano dalla terraferma, a sud della nostra penisola, e con una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter. L’evento tellurico è avvenuto stamane alle ore 4:33, e l’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 37.266 gradi di latitudine, 16.93 di longitudine, e una profondità di 45 chilometri sotto il livello del mare. Da segnalare anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter in quel della regione Emilia Romagna.

Terremoto oggi Tirreno Meridionale M 2.8/ Ingv ultime notizie, trema anche Foggia

TERREMOTO OGGI NEL MAR IONIO, A MODENA E IN GIAPPONE: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Il movimento tellurico è stato individuato di preciso a due chilometri a sud est della località di Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena, ed è avvenuto nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 23:48. In questo caso le coordinate geografiche sono state pari a (lat, lon) 44.423, 10.712 ad una profondità di 27 km. La Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato come sempre i vari comuni limitrofi, a cominciare da Serramazzoni, quindi Polinago, Montefiorino, Castellarano e Baiso, paesi dislocati fra la provincia modenese e quella di Reggio Emilia.

Terremoto oggi Cosenza M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema la costa calabrese

Le due cittadine emiliane sono anche le più vicine all’epicentro, con Modena distante 30 chilometri e Reggio 31, mentre più staccata troviamo Carpi, a 42 chilometri e Bologna a 51. Infine segnaliamo una scossa di terremoto registrata oggi in Giappone, nei pressi delle Ryukyu Islands, di magnitudo 6.0 gradi sulla scala Richter. L’evento tellurico è stato registrato dall’Ingv alle ore 3:05 italiane di questa notte, e al momento non ci sono notizie di danni o feriti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA