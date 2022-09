Terremoto oggi mar Ionio M 2.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Campobasso

L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato anche per la giornata di oggi, martedì 6 settembre 2022, tutte le scosse di terremoto verificatesi in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto registrato dai sismografi l’ultimo evento tellurico importante in ordine di tempo è quello segnalato nel mar Ionio meridionale, sotto la Sicilia e la Calabria, con una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter, alle ore 6:32 di stamane. Un’altra scossa è stata registrata lungo la costa del Molise, precisamente in provincia di Campobasso. Si è trattato comunque di un sisma molto leggero, avendo avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, e registrato all’alba di oggi, alle ore 5:09.

Terremoto oggi Cina M 6.6/ Ultime notizie Ingv, 7 morti e numerosi danni a Sichuan

Le sue coordinate geografiche sono state 42.0910 gradi di latitudine, 15.1600 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni in zona, si segnalano Termoli e Campomarino. San Severo è risultata essere la cittadina più vicina all’epicentro, distante 49 chilometri, con Foggia più staccata a 77. Fra i terremoto di oggi segnalati dall’Ingv anche un’altra scossa avvenuta al sud Italia, anche in questo caso molto lieve.

Terremoto oggi Arquata del Tronto M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema anche il Vesuvio

TERREMOTO OGGI A POTENZA M 1.1: I DETTAGLI INGV

Nel dettaglio stiamo parlando di un evento tellurico di magnitudo 1.1 gradi sulla scala Richter registrato a quattro chilometri a nord est della località di Grumento Nova, in provincia di Potenza. Il terremoto di oggi nel potentino è stato registrato alle ore 5:07 di stamane, avente coordinate geografiche pari a 40.3060 gradi di latitudine, 15.9320 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona le località di Viggiano, Spinoso, Montemurro, Sarconi e Moliterno. Fra le città più vicine, invece, Potenza a 39 chilometri e Matera a 69. L’Ingv non ha segnalato per oggi altre scosse di rilievo, e in quelle elencate su questa pagina non si sono verificati ovviamente danni ne feriti visto la loro moderatezza. Saremo pronti ad aggiornarvi in maniera tempestiva in caso di ulteriori scosse di terremoto sul nostro territorio e oltre i confini nazionali.

Terremoto oggi Rimini M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Potenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA