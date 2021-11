Terremoto oggi mar Savona M 2.0/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Catania

Anche oggi, venerdì 12 novembre 2021, scopriremo quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia o nelle nazioni straniere, e come sempre ci baseremo su quanto comunicato dal portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo sisma segnalato dai professionisti è stato quello registrato nella mattinata di oggi, in quel della regione Liguria precisamente ad Urbe, in provincia di Savona, un sisma segnalato alle ore 11:05 di magnitudo 2.0. Un’altra scossa è avvenuta sempre stamane ma nel Mar Ionio, questa volta di magnitudo 2.4 gradi alle ore 10:44. Nel pomeriggio di ieri, precisamente alle ore 15:44 di giovedì 11 novembre 2021, è stato invece segnalato un terremoto in quel del mar Tirreno Meridionale, in mare aperto, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. L’evento tellurico è stato localizzato lontano dalla terraferma con coordinate geografiche pari a 38.512 gradi di latitudine, 12.824 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, un sisma quindi tutto sommato superficiale.

Stando a quanto specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nel raggio di pochi chilometri non sono state localizzate località, mentre per quanto riguarda le città, la più vicina risulta essere Trapani, in Sicilia, distante 61 chilometri, con Palermo a 64, Bagheria a 77, Marsala a 86 e infine Mazara del Vallo a 98. In precedenza l’Ingv aveva segnalato un altro terremoto sempre in Sicilia, questa volta a tre chilometri a nord di Caltagirone, in provincia di Catania.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE E A CATANIA: I DETTAGLI DELL’INGV

Si è trattato di una scossa di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, registrata dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 12:37 di ieri, e avente un epicentro con coordinate geografiche di 37.268 gradi di latitudine, 14.503 di longitudine, e una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare.

Per quanto riguarda i paesi in zona, vengono segnalati San Michele di Ganzaria, Mirabella Imbaccari, San Cono, Grammichele e Mineo, tutti comuni dell’etneo, mentre la città più vicina, distante 32 chilometri, è risultata essere Gela, con Vittoria a 36, Ragusa a 43 e Caltanissetta a 46. In entrambi i terremoti non sono state segnalati danni a vie di comunicazioni o edifici, ne tanto meno feriti fra la popolazione locale.

