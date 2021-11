Terremoto oggi Modena M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

Ecco quali sono le scosse di terremoto che si sono verificate oggi e nelle ultime ore in Italia, ma anche nel resto del mondo, tutte puntualmente analizzate e classificate dai professionisti dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia. L’ultimo sisma che si è verificato nel nostro Paese è stato quello di ieri sera, poco prima della mezzanotte, in provincia di Macerata. Nel dettaglio l’evento tellurico è avvenuto di preciso a tre chilometri ad est dalla località di San Ginesio, ed ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto è stato registrato alle ore 23:39 ed ha avuto un epicentro con coordinate geografiche pari a 43.106 gradi di latitudine, 13.352 di longitudine e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il sisma potrebbe aver interessato da vicino i comuni limitrofi di Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Ripe San Ginesio, Colmurano e Cessapalombo, tutti paesi della provincia di Macerata, mentre, per quanto riguarda le città più importanti, Foligno dista 55 chilometri, quindi Teramo 57, e Ancona 59. Sempre nella tarda serata di ieri l’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto in Emilia Romagna, in provincia di Modena.

TERREMOTO OGGI A MACERATA E A MODENA: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

In questo caso il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato a 3 chilometri a nord dal comune di Montefiorino. Le coordinate geografiche precise del sisma sono state 44.384 gradi di latitudine, 10.621 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i paesi più vicini e che potrebbero aver avvertito la scossa, la Sala Sismica INGV-Roma segnala Toano, Palagano, Prignano sulla Secchia, Polinago e Frassinoro, località fra la provincia di Modena e di Reggio Emilia. Quest’ultima città dista infatti 35 chilometri dall’epicentro, seguita da Modena a 38, quindi Carpi a 49 e a 52 Parma.

