Terremoto oggi mar Tirreno M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

Ecco quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, mercoledì 21 settembre 2022, in Italia e non solo. Come sempre andiamo a scrutare il bollettino live dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra e analizza i vari movimenti tellurici sparsi per il globo, e che ha comunicato una scossa avvenuta nel Mar Tirreno Meridionale alle ore 6:07 di questa mattina, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa è stata segnalata a undici chilometri a sud ovest dalla località di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena.

Terremoto oggi Trapani M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catanzaro e Rieti

Si è trattato di un sisma molto lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1.2 gradi sulla scala Richter, e l’evento tellurico è stato registrato alle ore 3:52 della notte passata, fra lunedì 20 e martedì 21 settembre 2022. Stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche pari a 43.8780 gradi di latitudine, 11.8140 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. I comuni in zona sono invece risultati essere Premilcuore, Pratovecchio Stia, Bagno di Romagna, Galeata e San Godenzo, mentre la città più vicina è stata Forli, distante 43 chilometri dall’epicentro, con Cesena a 45, quindi Faenza a 46, così come Arezzo e Firenze.

Terremoto in Messico: M 7.4, epicentro a Coaclomàn/ Allarme tsunami, ci sono vittime

TERREMOTO OGGI A PERUGIA DI M 1.1: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto, anche in questo caso molto lieve, è stata registrata oggi nella regione Umbria, di preciso a quattro chilometri a nord est della località di Sellano, in provincia di Perugia. Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.1 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dall’Ingv, all’alba di oggi, precisamente alle ore 5:43 di questa mattina, martedì 21 settembre 2022.

Il terremoto perugino ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 42.9210, 12.9410 ad una profondità di 11 km, mentre i comuni in zona sono stati Preci, Monte Cavallo, Cerreto di Spoleto, Visso e Ussita, località della provincia di Perugia e Macerata, essendo il sisma verificatosi a cavallo fra Umbria e Marche. Foligno è risultata essere la città più vicina, distante 20 chilometri, con Terni a 47 e Perugia a 50.

Terremoto oggi Taiwan M 5.8/ Ingv ultime notizie, altra scossa sull'isola cinese

© RIPRODUZIONE RISERVATA