Terremoto oggi Trapani M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catanzaro e Rieti

Anche oggi, martedì 20 settembre 2022, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nonché nel resto del mondo. Stando a quanto fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo movimento tellurico significativo è quello registrato a nove chilometri a sud est di Alcamo, in provincia di Trapani, in Sicilia. Il sisma è stato di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 2:51, in una zona con coordinate geografiche pari a 37.9090 gradi di latitudine, 12.9990 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare.

In zona si segnalano i comuni di Alcamo, quindi Calatafimi Segesta, Gibellina, Roccamena, e Balestrate, località dislocate fra il trapanese e il palermitano. E proprio Palermo è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 39 chilometri, con Trapani più staccata a 44, quindi Mazara del Vallo a 46, Bagheria a 49, Marsala a 51 e infien Agrigento a 84 chilometri di distanza.

TERREMOTO OGGI CATANZARO M 2.4: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi nel sud Italia, precisamente a sette chilometri a nord di Albi, in provincia di Catanzaro (Calabria). In questo caso il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto stamane all’alba, alle ore 5:07 di oggi, martedì 20 settembre 2022.

Le sue coordinate geografiche sono state 39.0870 gradi di latitudine, 16.6150 di longitudine, e una profondità di 1 chilometro sotto il livello del mare. Taverna, Magisano, Sorbo San Basile, Zagarise e Fossato Serralta, i comuni più vicini all’epicentro, mentre la città in zona segnalata è stata Catanzaro, distante 20 chilometri. Seguono Lamezia Terme a 28, Cosenza a 39 e infine Crotone a 44. Un’altra scossa di terremoto, infine, si è verificata oggi in quel di Accumoli, in provincia di Rieti, un sisma di magnitudo 2.5 gradi avvenuto alle 6:51 di questa mattina. Tutte le scosse di terremoto segnalate oggi su queste pagine, non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

