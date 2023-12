Terremoto oggi mar Tirreno M 2.1/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Massa

E’ mercoledì 6 dicembre 2023 e anche oggi, come ogni giorno, andremo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese. Focus come sempre sul portale dell’Ingv, il sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno analizza e registra le varie scosse sparse per il globo. L’ultima è stata quella localizzata nel mar Tirreno Meridionale, lontano dalla costa, alle ore 4:02 della notte passata, fra martedì 5 e mercoledì 6 dicembre 2021.

Si è trattato di un movimento tellurico che ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche, pari a 39.5340 gradi di latitudine, 15.3380 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, il cosiddetto ipocentro. Essendo il terremoto registrato in mare, l’Ingv ha fatto sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro” è stato rilevato, mentre, per quanto riguarda le città in zona, la più vicina è risultata Cosenza, in Calabria, distante comunque 83 chilometri dalla zona del sisma.

TERREMOTO OGGI A MASSA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto è stata registrata oggi nella regione Toscana, di preciso a due chilometri a sud ovest della località di Fivizzano, in provincia di Massa. In questo caso il sisma è stato più lieve di quello precedente, avendo avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state 44.2190 gradi di latitudine, 10.1090 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

L’orario, le ore 2:41 della notte scorsa, mentre i Comuni individuati in zona sono stati quelli di Casola in Lunigiana, Licciana Nardi, Comano, Minucciano, Aulla, paesi della provincia di Massa e di Lucca. Infine, per quanto riguarda le città più vicine all’epicentro, spazio a Carrara a 16 chilometri di distanza, quindi Massa a 20, poi La Spezia a 26, Viareggio a 41 e infine Lucca a 52.

