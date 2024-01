Terremoto oggi mar Tirreno M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Perugia

E’ tempo anche oggi, come ogni giorno, di andare a scoprire insieme quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia. Come sempre facciamo affidamento sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra live le scosse localizzate in Italia e all’estero. L’ultima per ordine di importanza è quella verificata nel mar Tirreno meridionale, un sisma con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 5:56 di oggi ad una sessantina di chilometri di distanza da Bagheria e Palermo. Un’altra scossa di terremoto si è verificata a sei chilometri di distanza a sud di Radicondoli, in provincia di Siena, nota cittadina della regione Toscana.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato nella serata di ieri, precisamente alle ore 19:41, così come certificato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Le sue coordinate geografiche sono state 43.2080 gradi di latitudine, 11.0380 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di Chiusdino, Montieri, Castelnuovo di Val di Cecina, Monticiano e Casole d’Elsa, località della provincia di Siena, Grosseto e Pisa. Proprio Siena è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 27 chilometri, con Grosseto più staccata a 50, quindi Scandicci a 62, Firenze a 65 e infine Livorno a 70.

TERREMOTO OGGI PERUGIA, I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi l’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto molto leggera avvenuta a 4 chilometri a nord est di Spoleto, in provincia di Perugia. In questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 1.1 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 3:35 della notte passata, fra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio 2024.

Le sue coordinate geografiche, come precisato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 42.7680 gradi di latitudine, 12.7580 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Campello sul Clitunno, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera e Castel Ritaldi, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Foligno, distante 22 chilometri, con Terni più staccata a 25, quindi Perugia a 48 e Viterbo a 66.

