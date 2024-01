Terremoto oggi mar Tirreno, M 2.8/ Ultime notizie Ingv: in Albania scossa di magnitudo 4.6

Terremoto oggi nel mar Tirreno, M 2.8

Anche oggi, domenica 14 gennaio 2024, è arrivato il momento di fare il punto delle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel mondo. Le rilevazioni, come di consueto, sono a carico dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che aggiorna il suo bollettino con precisione ogni minuto. L’Italia, nelle ultime 24 ore, è stata interessata solamente da piccole e lievi scosse, quasi sempre sotto una magnitudo di 1.5 con l’unica eccezione di quella di 1.9 verificatasi a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno.

Similmente, tra le scosse di terremoto di oggi, per quanto riguarda l’Italia, il più alto sulla scala Richter che ha registrato l’Ingv ha colpito il mare Tirreno Meridionale. Con una magnitudo di 2.8 si è originato in mezzo al mare alle coordinate 38.4090, 15.4610 (lat, lon), ad una profondità di 125 km, alle ore 07:32. Il comune più vicino all’epicentro è quello siciliano di Villafranca Tirrena (Messina), ad una distanza di 19 km, ma non risulta che vi siano stati danni dovuti al terremoto di oggi.

Seppur, fortunatamente, le scosse di terremoto di oggi in Italia sono state piuttosto limitate, non si può dire lo stesso per il resto del mondo. Infatti, nel corso della nottata si sono registrate ben due differenti scosse in Albania, poco distanti dalla costa con poco meno di 10 minuti tra la prima e la seconda.

Il primo, e più violento, terremoto di oggi in Albania si è verificato alle ore (italiane) 00:17 con una magnitudo di 4.6 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato alle coordinate 41.0120, 19.7670, con una profondità di 10 km. La città più vicina, distante 11 km, è quella di Lushnja, mentre l’evento sismico si è avvertito anche a Tirana, Elbasan, Berat e Valona, con i cittadini che sono precauzionalmente scesi in strada. Il secondo terremoto di oggi in Albania, invece, si è registrato alle ore 00:23, con una magnitudo di 3.0. L’epicentro, in questo caso, è stato localizzato alle coordinate 40.9810, 19.7440, con un ipocentro di 8 km.

