Terremoto oggi Terni M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catania

E’ sabato 13 gennaio 2024 e anche oggi, come ogni giorno, andremo a scoprire insieme quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia nelle ultime ore, ma anche oltre i confini. Secondo quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante in tal senso è stato quello localizzato nei pressi della località di Calvi dell’Umbria, in provincia di Terni, una scossa di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 7:00 di stamane. Un’altra scossa è stata registrata a quattro chilometri a ovest della località di Montese, in provincia di Modena, un sisma molto leggero, con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto oggi Perugia M 1.5/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Macerata

L’evento tellurico è stato registrato nel cuore della notte passata, alle ore 3:58 fra venerdì 12 e sabato 13 gennaio 2024, e le sue coordinate geografiche sono state 44.2660 gradi di latitudine, 10.8850 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati invece individuati i comuni di Gaggio Montano, Pavullo nel Frignano, Castel d’Aiano, Fanano e Sestola, località della provincia di Bologna e Modena. Essendo comunque il sisma avvenuto a cavallo con la Toscana, la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere Pistoia, distante 37 chilometri, con Modena più staccata a 43, quindi Bologna a 44, Prato a 46 e infine Reggio Emilia a 52.

Terremoto oggi Norcia M 3.0/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Macerata

TERREMOTO OGGI A CATANIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a undici chilometri a nord di Regalna, in provincia di Catania. Anche in questo caso si è trattato di un sisma leggero, con una magnitudo di soli 1,4 gradi sulla scala Richter.

Secondo quanto raccolto dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania) l’evento è avvenuto alle 2:32 della notte passata in una zona con coordinate geografiche pari a 37.7280 gradi di latitudine, 14.9550 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. Biancavilla, Bronte, Adrano, Zafferana Etnea e Santa Maria di Licodia, sono stati i comuni individuati nella zona dell’epicentro, mentre la città principale è risultata essere Acireale, distante 23 chilometri, con Catania più staccata a 28, quindi Reggio Calabria a 74.

Terremoto oggi mar Tirreno M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA