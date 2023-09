Terremoto oggi Marocco M 6.8: 296 morti e 153 feriti/ Video, epicentro fra Marrakesh e Agadir

Una violentissima scossa di terremoto si è verificata nella notte passata in quel del Marocco. Il sisma, come riferito dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo di 6.8 gradi sulla scala Richter, localizzato di preciso alle ore 00 e 11 minuti, poco dopo la mezzanotte di ieri. Il bilancio, che stando alle autorità è ancora estremamente parziale, è di 296 morti e 153 feriti, conto destinato a salire nel corso delle prossime ore.

TERREMOTO OGGI MARCHE M 3.9/ Ingv ultime notizie: trema la Costa Marchigiana Anconetana

Le zone più colpite dalla scossa di terremoto in Marocco sono state quelle della provincia di Marrakesh e di Ouarzazate, e le immagini che ci giungono mostrano scene di devastazione fra case distrutte, gente spaventata in strada, rovine e auto danneggiate. Si temono danni ingenti anche nella zona monta dell’Atlante dove, come ricorda RaiNews, la popolazione è poverissima e vive spesso in case fatte di paglia e pietra. In queste zone, tra l’altro, non vi sono i mezzi di comunicazione moderni di conseguenza è anche complicato organizzare i soccorsi. L’epicentro è stato localizzato fra Marrakesh e Agadir, in una zona montuosa, ma il sisma ha avuto una fortissima eco, al punto che è stata percepita anche nel sud della Spagna, in Andalusia.

Terremoto oggi a Napoli, scossa M 3.8 ai Campi Flegrei/ Ingv ultime notizie: persone in strada

TERREMOTO OGGI IN MAROCCO, UNA SECONDA SCOSSA DI M 4.9

E’ stata poi registrata dai sismografi una seconda scossa, con una magnitudo di 4.9 gradi sulla scala Richter, il classico movimento di assestamento. Da segnalare numerosi black out in quel di Marrakeh, che ricordiamo, è una città di quasi un milione di abitanti patrimonio dell’umanità: una vera e propria metropoli dove si sono registrate scene di panico fra residenti e anche i turisti.

Si tratta della più forte scossa di terremoto mai registrata in Marocco dal 1960, quando un sisma di magnitudo 5.8 colpì Agadir causando migliaia di morti: lo stesso bilancio che le autorità temono oggi viste le scene di devastazione apparse in rete in queste ultime ore.

Terremoto oggi Perugia M 2.6/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Siracusa













© RIPRODUZIONE RISERVATA