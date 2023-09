LDA: “Mi sono cag*to sotto!”/ Terremoto a Napoli: salta il rilascio di “Castello di sabbia”?

LDA si dice in stato di choc emotivo: ecco cosa é accaduto nell’attesa per Castello di sabbia

Nelle ore segnate dalla grande attesa generale per il rilascio del nuovo singolo, “Castello di sabbia”, LDA si dice particolarmente scosso, facendo temere il peggio al fandom. Castello di sabbia, titolo del nuovo singolo di Luca D’Alessio in arte LDA, nonché soundtrack di “Di4ri“, che é in uscita al secondo sequel in quanto serie in streaming su Netflix, era atteso al rilascio alla mezzanotte dell’8 settembre.

E nella serata della fatidica data, in un post condiviso tra le Instagram stories, il figlio di Gigi D’Alessio si dichiara in stato di choc, apparendo visibilmente provato per la scossa di terremoto avvertita nel napoletano, nell’amata città dove risiede in pianta stabile.

Il messaggio che precede l’atteso rilascio

“Non so chi é di Napoli, ma l’avete sentita la scossa di terremoto? -dichiara Luca D’Alessio nell’intervento social, in confidenza con i fan, destando la preoccupazione generale che l’uscita del singolo sia a rischio per l’evenienza-…Che é Appena arrivata? Mi sono cag*to sotto… Cioè, stavo mettendo un po’ di hype per il pezzo che esce a mezzanotte…e mi gira tutta la testa, guagliú…”.

Ma, ben al di là della preoccupazione generale, e in un nuovo post pubblicato via Instagram, LDA comunica poi il rilascio di Castello di Sabbia su tutte le piattaforme musicali, in particolare su Spotify Italia. Via Instagram, il post pubblico dell’avvenuto rilascio vede in particolare il “Justin Bieber italiano” ed ex concorrente cantautore ad Amici 21 intonare il nuovo singolo al suon di live vocals.

“Prendimi e riportami in spiaggia… nel nostro castello di sabbia… di risate e carezze… di ricordi di me…dai, che una storia così, non può finire.”, intona il figlio di Gigi D’Alessio il nuovo pezzo, scatenando l’esultanza dei fan attivi sul re dei social in un tripudio di interazioni di consenso. “Non ne sbagli mai una!”, “che hit”, si legge tra i commenti social degli utenti comuni. E, poi, ancora, tra quelli che spiccano si legge quello della fidanzata Miriam Galluccio di LDA, formato da un’emoticon a forma di stelle e una a forma di cuore rosso.

