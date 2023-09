Terremoto oggi Messina M 2.1/ Ingv ultime notizie: sisma anche tra Svizzera e Francia

TERREMOTO OGGI, SISMA A LONGI (MESSINA)

Anche la giornata di oggi, domenica 24 settembre 2023, registra alcune scosse di terremoto. In particolare, ne è avvenuta una alle ore 07:07 al confine tra la Svizzera e la Francia che è stata di magnitudo ML 2.9 sulla scala Richter. Stando ai dati raccolti dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è stato localizzato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 47.3500, longitudine 6.9410 e con ipocentro individuato ad una profondità di 4 chilometri. Zurigo e Berna le città principali più vicine, dunque la scossa non è stata avvertita in Italia, dove invece una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle ore 04:32.

Questo sisma è avvenuta in Sicilia, in particolare a due chilometri da Longi, in provincia di Messina, ed è stato di magnitudo ML 2.1. L’epicentro comunque è stato individuato a latitudine 38.0440, longitudine 14.7430 e con ipocentro ad una profondità di 40 chilometri. Per quanto riguarda i Comuni entro i 5 chilometri dall’epicentro del terremoto di oggi, Ingv segnala anche Galati Mamertino, Frazzanò, San Salvatore di Fitalia, Alcara li Fusi, Mirto e San Marco d’Alunzio.

TERREMOTO, DATI INGV: SCOSSA 4.3 IN CROAZIA

Nelle ultime ore si è verificata una scossa di terremoto anche in Croazia, in particolare nel sud. Il sisma è stato di magnitudo 4.3 ed è stato registrato intorno alle ore 19, non lontano dalla località di Metkovic, al confine con la Bosnia–Erzegovina. Stando a quanto riferito dai media regionali, il terremoto è stato avvertito in una vasta regione, in località di entrambi i Paesi balcanici, ma fortunatamente non sono giunte notizia di eventuali danni. In serata, invece, un terremoto di entità più bassa, cioè di magnitudo ML 2.0 sulla scala Richter, è avvenuto in Campania, nello specifico a tre chilometri da Moiano, in provincia di Benevento.

L’epicentro è stato individuato dalla Sala Sismica di Roma dell’Ingv a latitudine 41.1070, longitudine 14.5470 e ad una profondità di chilometri. Gli altri comuni entro i 10 chilometri dall’epicentro del terremoto sono Bucciano, Sant’Agata de’ Goti, Airola, Frasso Telesino, Bonea, Melizzano, Tocco Caudio, Arpaia, Paolisi, Dugenta, Forchia, Campoli del Monte Taburno, Rotondi, Cautano, Montesarchio, Durazzano, Solopaca, Arienzo.











