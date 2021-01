Terremoto oggi Messina M 2.2/ Ingv ultime notizie: trema il comune di Capizzi

Consueto appuntamento quotidiano con le scosse di terremoto che si sono verificate oggi sul territorio italiano. Come sempre ci affidiamo al portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, che segnala appunto i vari movimenti tellurici avvenuti nello stivale. Per quanto riguarda la giornata di oggi, 6 gennaio 2021, segnalato un terremoto superiore alla magnitudo 2.0 in Sicilia, precisamente a sei chilometri a nord ovest da Capizzi, località in provincia di Messina. Il sisma si è verificato di preciso alle ore 5:43 di questa mattina ed ha avuto una magnitudo pari a 2.2 gradi sulla scala Richter.

L’epicentro è stato individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 37.89 gradi di latitudine e 14.43 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato localizzato 19 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è stato avvertito nelle località di Mistretta, Castel di Lucio, Cerami, Reitano e Pettineo, mentre, a livello di città, si segnala la presenza di Caltanissetta, Acireale e Catania in un raggio di 70 chilometri.

TERREMOTO OGGI MESSINA M 2.2, IERI HA TREMATO IL MAR TIRRENO MERIDIONALE

Quello avvenuto in provincia di Messina è l’unico terremoto segnalato oggi dall’Ingv, mentre nella serata di ieri si è verificato un sisma di magnitudo 2.6 gradi nel mar Tirreno Meridionale, in mare aperto. L’evento è avvenuto di preciso di fronte alla costa siciliana di Palermo alle ore 22:49 di ieri, martedì 5 gennaio 2021, con coordinate geografiche pari a 38.62 gradi di latitudine, 13.59 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma, essendo stato registrato in mare aperto, non è stato avvertito da alcun comune, mentre a livello di città si segnala la presenza di Palermo e Bagheria a circa 60 chilometri di distanza dall’epicentro. Da segnalare infine un terremoto di magnitudo 6.3 gradi sulla scala Richter in Nuova Zelanda, zona ad altissima attività sismica.



