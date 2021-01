Terremoto oggi Catania M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Lucca

Nuovo appuntamento con le notizie riguardanti le scosse di terremoto verificatesi oggi sul suolo italiano. Tre sono gli eventi tellurici segnalati dai professionisti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, a cominciare da un sisma di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter avvenuto in mare aperto, di preciso nel Tirreno meridionale, fra la Calabria e la Sicilia, non troppo distante dallo Stretto di Messina e dalle Isole Eolie. Nel dettaglio il terremoto è stato registrato alle ore 7:22 di questa mattina, e l’epicentro ha avuto coordinate geografiche pari a 38.47 gradi di latitudine, 15.54 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di ben 133 chilometri sotto il livello marino.

Una scossa lieve quella registrata dalla Sala Sismica INGV-Roma, e che non è stata praticamente avvertita dalla popolazione locale, sia per via della sua profondità elevata, sia per il fatto di essersi verificata in mare aperto. Restando in zona, da segnalare un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi di magnitudo 2.4 gradi, di preciso a otto chilometri a nord est di Biancavilla, in provincia di Catania (Sicilia).

TERREMOTO OGGI: I DETTAGLI DEL SISMA DI LUCCA

L’evento è stato registrato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania) poco dopo la mezzanotte di oggi, alle ore 00:20, in un territorio con coordinate geografiche di 37.7 gradi di latitudine e 14.91 di longitudine, con l’aggiunta di una profondità pari a 19 chilometri sotto il livello marino. Oltre a Biancavilla, i comuni che hanno avvertito la scossa sono stati quelli limitrofi di Adrano, Ragalna, Santa Maria di Licodia, Bronte e Belpasso, mentre le città più vicine sono state Acireale, Catania, Caltanissetta, Messina, Reggio Calabria e Siracusa, distanti fra i 25 e gli 80 chilometri dall’epicentro. Infine segnaliamo un’ultima scossa di terremoto verificatasi oggi nello stivale, precisamente un evento tellurico di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter avvenuto in Toscana, a 4 chilometri a sud di Lucca. Il sisma è stato registrato dall’Ingv alle ore 5:18 di questa mattina e non ha provocato alcun danno ne tanto meno feriti.



