La scossa di terremoto oggi più significativa è senza dubbio quella che è avvenuta lungo i nostri mari del sud, di preciso presso la costa siciliana nord orientale, nei pressi di Messina, nota città dello Stretto. L’evento tellurico, come riferito dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato registrato nel cuore della notte scorsa, alle ore 3:35, ed ha avuto una magnitudo in ogni caso lieve, solo 2,3 gradi sulla scala Richter. La scossa di terremoto oggi è stata localizzata nei pressi di Villafranca Tirrena, Spadafora e Venetico, mentre la città più vicina è risultata essere la sopracitata Messina, distante 26 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 38.

Tutte le altre scosse di terremoto oggi sono state molto lievi, e fra le più significative vi è quella che si è verificata nella regione Marche, a sei chilometri a sud ovest di Monte Cavallo, in provincia di Macerata. Si è trattato di un sisma comunque molto leggero, con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, localizzato dai sismografi poco dopo la mezzanotte, alle ore 00 e 19 minuti. Sellano e Preci, due località della provincia di Perugia, sono state quelle più vicine all’ipocentro, mentre le città di riferimento della zona vengono indicate come Foligno e Terni, a distanza di 21 e 50 chilometri dalla zona del sisma.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA VICINO A PARMA

Nessun’altra scossa di terremoto ” rel=”noopener” target=”_blank”>scossa di terremoto oggi va segnalata, mentre per quanto riguarda la giornata di ieri, spazio ad un sisma avvenuto a tre chilometri a nord est di Corniglio, in provincia di Parma, alle ore 22:57 di ieri sera, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter.

La scossa è stata localizzata vicino a Tizzano Val Parma e Berceto, nonché ad una quarantina di chilometri di distanza da Parma e 50 da Carrara. Chiudiamo sempre con una scossa di terremoto di ieri, leggasi quella registrata sulla Costa Garganica, in provincia di Foggia, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato individuato vicino alle Isole Tremiti nonché a 43 chilometri di distanza da San Severo.