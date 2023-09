Terremoto oggi Messina M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

Anche oggi, venerdì 15 settembre 2023, andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nelle ultime ore. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha segnalato un evento tellurico in mare lungo la costa siciliana di Messina, alle ore 10:07 di oggi e con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. Un altro sisma è stato segnalato a cinque chilometri a sud est della località di Pietralunga, in provincia di Perugia. Un evento che è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter e che è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 4:33 della notte scorsa, fra giovedì 14 e venerdì 15 settembre 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.4130 gradi di latitudine, 12.4760 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare mentre i Comuni individuati in zona sono stati quelli di Gubbio, Montone, Cantiano, Scheggia e Pascelupo, Umbertide, località della provincia di Perugia e Pesaro Urbino, essendo il terremoto di oggi registrato a cavallo fra Umbria e Marche. Proprio Perugia è risultata essere la città più vicina al sisma, distante 35 chilometri, con Arezzo più staccata a 48, quindi Foligno a 54 e infine Fano a 65.

TERREMOTO OGGI A MACERATA, I DETTAGLI INGV

Da segnalare un’altra scossa di terremoto avvenuta nella giornata di oggi, questa volta a due chilometri a ovest di Sant’Angelo in Pontano, provincia di Macerata, sempre nelle Marche. L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 3:33 della notte scorsa.

La Sala Sismica INGV-Roma ha comunicato le sue coordinate geografiche, precisamente 43.0960 gradi di latitudine, 13.3700 di longitudine, e una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare, mentre i paesi individuati in zona sono stati Gualdo, San Ginesio, Ripe San Ginesio, Penna San Giovanni e Colmurano, tutti del maceratese. La cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina al terremoto di oggi è stata invece Teramo, distante 56 chilometri, con Foligno più staccata a 56, quindi Ancona a 59 e Perugia a 80. Le scosse di terremoto di oggi segnalate su questa pagina non hanno causato feriti ne tanto meno danni.

