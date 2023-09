Terremoto oggi al Vesuvio M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Trento

Nella giornata di oggi, giovedì 14 settembre 2023, scopriremo quali sono state le scosse di terremoto principali verificatesi nel nostro Paese ma anche i principali avvenuti oltre i confini nazionali. Stando al bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiornato in tempo reale, l’ultimo sisma significativo è stato quello che si è verificato a Napoli, precisamente nella zona del vulcano Vesuvio.

Si è trattato di un sisma con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte passata, alle ore 2:23 fra mercoledì 13 e giovedì 14 settembre 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 40.8190 gradi di latitudine, 14.4270 di longitudine, e una profondità di 0 chilometri sotto il livello del mare, di conseguenza stiamo parlando di un sisma alquanto superficiale. L’evento tellurico è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), e in zona sono stati individuati i comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Ottaviano, Boscotrecase e Somma Vesuviana. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata invece essere Portici, distante 6 chilometri dall’epicentro, così come Torre del Greco. A sette chilometri troviamo invece Ercolano, quindi Scafati a 12 e a 15 Castellammare di Stabia.

Un’altra scossa di scosse di terremoto è stata segnalata dall’Ingv non oggi ma nella serata di ieri, precisamente a tre chilometri a ovest di Bondone, in provincia di Trento. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato alle ore 22:10 di ieri.

La Sala Sismica INGV-Roma ha fornito le sue coordinate geografiche, leggasi 45.8120 gradi di latitudine, 10.5210 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Bagolino, Anfo, Storo, Capovalle e Valvestino, località della provincia di Brescia e Trento visto che il terremoto è stato registrato a cavallo fra Trentino e Lombardia. Brescia è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, distante 38 chilometri, con Trento più staccata a 55, quindi Verona alla stessa distanza.

