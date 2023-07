Terremoto oggi Messina M 4.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Potenza

Andiamo a scoprire anche oggi, mercoledì 5 luglio 2023, quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese. Secondo quanto si legge sul bollettino aggiornato live pubblicato dal sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato quello avvenuto in provincia di Messina alle ore 6:07 di oggi, precisamente in località Cesarò. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 4.0 gradi avvertito in maniera indistinta dalla popolazione locale. Subito dopo un sisma di magnitudo 3.4 gradi, sempre a Cesarò, altra scossa che ha messo ovviamente in agitazione i residenti.

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata a Cosenza, precisamente lungo la Costa Calabra nord occidentale. Il terremoto è stato localizzato non oggi ma nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 21 e 56 minuti, ed ha avuto una magnitudo di 3.3 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, che come sempre ha comunicato anche le coordinate geografiche dello stesso, leggasi 39.3040 gradi di latitudine, 15.6340 di longitudine, e una profondità di 257 chilometri sotto il livello del mare. Nessun comune italiano entro i 20 km dall’epicentro è stato individuato visto che il terremoto è avvenuto lontano dalla terraferma mentre per quanto riguarda le città più vicine all’epicentro si segnala Cosenza a 54 chilometri di distanza, quindi Lamezia Terme a 70 e infine Catanzaro a 94.

TERREMOTO OGGI A POTENZA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi a due chilometri a nord ovest di Moliterno, in provincia di Potenza (regione Basilicata). In questo caso si è trattato di un evento tellurico molto lieve avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato registrato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 4:38 fra martedì 4 e mercoledì 5 luglio 2023, e le sue coordinate geografiche sono state 40.2570 gradi di latitudine, 15.8630 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In merito ai Comuni localizzati nella zona del terremoto si segnalano Sarconi, Grumento Nova, Spinoso, Tramutola e Viggiano, tutti del potentino, mentre la città più vicina è risultata essere proprio Potenza, distante 43 chilometri. Più staccata Matera a 47, con Battipaglia a 84 e Altamura a 86.

