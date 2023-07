Terremoto oggi Modena M 3.0/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Messina

Andiamo a scoprire anche oggi, martedì 4 luglio 2023, quali sono state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia. Secondo l’ultimo bollettino aggiornato live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma più importante è stato quello accaduto in provincia di Modena, precisamente a Prignano sulla Secchia alle ore 11:23, sisma di magnitudo 3.0 gradi. Un’altra scossa è stata registrata a Castellarana, in provincia di Reggio Emilia alle 11:37, in questo caso di magnitudo 2.4 gradi. Da segnalare anche un evento tellurico in mare aperto, nel mar Tirreno Meridionale, alle ore 2:00 spaccate della notte scorsa, fra lunedì 3 e martedì 4 luglio 2023.

Terremoto oggi Potenza M 3.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Parma

Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dalla Sala Sismicha INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 38.7840 gradi di latitudine, 14.3460 di longitudine, e una profondità di 312 chilometri sotto il livello del mare, un ipocentro quindi decisamente profondo, che complice anche la distanza dalla terraferma ha di fatto annullato gli effetti. Secondo quanto specificato l’Ingv non è stato individuato alcun comune italiano entro i 20 chilometri dall’epicentro, ne tanto meno alcuna città con almeno 50000 abitanti in un raggio di 100 km dalla zona del sisma.

Terremoto oggi a Vibo Valentia M 2.5/ Ingv ultime notizie: scossa M 2.1 anche a Belluno

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI MESSINA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in quel della Sicilia, precisamente a tre chilometri a sud di Montalbano Elicona, in provincia di Messina. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto sempre nel cuore della notte scorsa, di preciso alle ore 1:41.

Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 37.9990 gradi di latitudine, 15.0110 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona la Sala Sismica INGV-Roma segnala la presenza dei Comuni di San Pietro Patti, Roccella Valdemone, Basicò, Floresta e Malvagna, tutte località del messinese, La cittadina più vicina è risultata però Acireale, distante 45 chilometri, con Messina più staccata a 53 chilometri, quindi Reggio Calabria a 57. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, nel caso in cui dovessero verificarsi altri movimenti tellurici importanti saremo pronti ad aggiornarvi tempestivamente su queste pagine.

Terremoto oggi Catania M 2.1/ Ingv ultime notizie, sisma anche al Vesuvio

© RIPRODUZIONE RISERVATA