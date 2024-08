TERREMOTO OGGI: SCOSSA IN PROVINCIA DI POTENZA

In un Paese nel quale i terremoti, anche di una certa entità, sono purtroppo all’ordine del giorno, è inevitabile segnalare attentamente e minuziosamente quanto accade nel suolo. A farlo, in Italia, ci pensa l’INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanica italiano, che riporta una lista dettagliata, con magnitudo, epicentro, orario, coordinate geografiche e così via di ogni scossa di terremoto che avviene ogni giorno. In questa giornata del 29 agosto, cos’è successo sotto terra nel nostro Paese? Un sisma di magnitudo ML 2.5 è stato registrato a 5 km a ovest di Castelsaraceno, in provincia di Potenza, all’01:49:35 ora italiana, con coordinate geografiche latitudine 40.1670 e longitudine 15.9300 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato registrato nei pressi di Castelsaraceno, mentre a 10 km troviamo Saroni e Moliterno. A 11 c’è Latronico, a 12 Spinoso e a 13 San Chirico Raparo, San Martino d’Agri e Grumento Nova. Tra le grandi città la prima nei pressi dell’epicentro è Potenza, distante però 54 km a Nord rispetto alla zona in cui è stato registrato il sisma, quindi troppo lontana per avvertire il movimento bradisismico, vista la non altissima intensità dell’evento.

TERREMOTO OGGI: SCOSSA ANCHE A NEMOLI

Poco prima del sisma a Castelsaraceno, un’altra scossa di terremoto è avvenuta a Nemoli, sempre in provincia di Potenza, alle 00:40:45 con latitudine 40.0670 e longitudine 15.8180, ad una profondità di 26 km. Il sisma è avvenuto vicino a Lauria, a Rivello, Trecchina e Lagonegro, zona di confine tra Basilicata, Campania e Calabria. Tra le grandi città nelle vicinanze troviamo invece Potenza, a 64 km a Nord, ma anche in questo caso il sisma ha avuto magnitudo troppo ridotta per essere avvertito dalla popolazione.

All’1:25:55 ora italiana un’altra scossa è avvenuta a 4 km a Sud-Est di Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino, a 13 km di profondità e con coordinate geografiche latitudine 43.4400 e longitudine 12.6450. La scossa è stata registrata inoltre a 4 km da Scheggia e Pascelupo, a 11 da Costacciar, Gubbio e Frontone e a 12 da Serra Sant’Abbondio e Cagli. Tra i grandi Comuni, il più vicino è Perugia a 42 km.

